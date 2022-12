فرج: كثير من الأعضاء يطالبون بعقد جلسة طارئة لمناقشة خرق البرلمان للإعلان الدستوري

ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 موسى فرج على إصدار مجلس النواب قاونو إنشاء المحكمة الدستورية.

فرج أكد في تصريح لمنصة “فواصل” مطالبة كثير من أعضاء المجلس بعقد جلسة طارئة، لمناقشة خرق مجلس النواب للإعلان الدستوري والقوانين المنظمة للسلطة القضائية بإصداره قانون إنشاء المحكمة الدستورية.

وشدد على أنه تم بدء جمع التوقيعات من أجل عقد الجلسة في أقرب وقت.

