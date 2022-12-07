ليبيا تبحث مع شركة توتال الفرنسية تعزيز التعاون في مجال الطاقة

استقبل رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد دبيبة اليوم الأربعاء نائب رئيس شركة توتال الفرنسية لوران فيفر، لمناقشة تعزيز التعاون في مجال الطاقة.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة، أعرب فيفر عن امتنانه لقرار مجلس الوزراء رفع القوة القاهرة عن الاستكشاف النفطي، مؤكدا أهميته للشركات العالمية للمساهمة في زيادة الإنتاج النفطي.

وناقش الاجتماع أيضا التعاون في مجال الطاقة البديلة، والاستفادة من الشركة ودخولها في مشروعات جديدة، كما تمت مناقشة الخطوات المتخذة في مشروع إنتاج الطاقة الشمسية المبرم بين شركة توتال وجهاز الطاقات المتجددة.

وأكد دبيبة أن الحكومة تعمل جاهدة لتذليل الصعوبات أمام قطاع النفط لرفع الإنتاج والدخول في مجال الطاقات البديلة.