عقيلة: أستغربُ عدم فهم المقصود من إنشاء محكمة دستورية

تمسك رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بأحقية مجلسه في إصدار قانون إنشاء المحكمة الدستورية الصادر أمس الثلاثاء، مبديا استغرابه للهجوم الحاصل ضده من قبل البعض.

وطمأن صالح الليبيين بأن إصدار مجلس النواب لقانون إنشاء المحكمة الدستورية هو تأكيد على حماية الحريات والحقوق وإضافة قضاء متخصص في الشأن الدستوري.

وقال إن إنشاء محكمة دستورية من قبل مجلس النواب السلطة التشريعية هو تأكيد لما تضمنته مسودة الدستور في المواد ( 138 إلى المادة 145 ) التي توافق عليها أعضاء لجنة المسار الدستوري المُشكلة من مجلس النواب ومجلس الدولة ولم يتم الاعتراض عليها من أحد.

واعتبر ذلك رغبة من الجميع في إنشاء قضاء دستوري يحمي الحقوق والحريات، واستغرب في الوقت نفسه عدم فهم المقصود، والهجوم ضد قانون إنشاء محكمة دستورية.

وأكد صالح أن ما اتخذه مجلس النواب من إصداره لقانون المحكمة الدستورية هو أمر يُحقق العدالة ولا تأثير له على المسار الدستوري الذي عندما يصدر من خلاله الدستور ستلغى كافة القوانين المخالفة لنصوصه.