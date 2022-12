الكبير: اتفاق رئاسة مجلسي النواب والدولة حول تسمية المناصب السيادية يأتي بهدف تقاسمها

ليبيا – قال المحلل السياسي عبد الله الكبير إن اتفاق رئاستي مجلسي النواب والدولة والمتمثلة في عقيلة صالح وخالد المشري حول تسمية المناصب السيادية يأتي بهدف تقاسمها والسعي للسيطرة من خلالها على أية حكومة مقبلة.

الكبير، وفي تصريحات خاصة لموقع “أصوات مغاربية” قال: إن عقيلة صالح يتطلع إلى السيطرة على المصرف المركزي من خلال شخصية يقوم بتسميتها هو بدلًا من المحافظ الحالي الصديق الكبير، كما يريد اختيار شخصية موالية له أيضًا لمنصب رئيس الرقابة الإدارية حتى يستطيع من خلالها الضغط على الحكومة المقبلة.

وأشار الكبير إلى أن رئيس مجلس الدولة خالد المشري، يريد بالمقابل أن يغير الرئيس الحالي للمفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، واستبداله بشخصية يسميها بنفسه، نظرًا للخاف الشخصي بينهما.

