صندوق الضمان الاجتماعي الليبي يتعاقد مع “هيونداي” لتوريد 3000 سيارة لذوي الإعاقة

وقع صندوق الضمان الاجتماعي الليبي، اليوم الأربعاء، عقداً مع شركة هونداي لتوريد عدد 3000 سيارة لذوي الإعاقة، بحسب المتحدث باسم حكومة الوحدة الليبية، محمد حمودة.

وقال حمودة، إن توقيع العقد تم بإشراف رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة، وبحضور وزيري الشؤون الاجتماعية والمواصلات وعدد من ممثلي ذوي الإعاقة من مختلف المدن الليبية.

وأكد رئيس الوزراء في كلمة له بهذه المناسبة، أن الحكومة ستبذل كل جهدنا لدعم هذه الشريحة وتقديم كل الخدمات الخاصة بهم في مختلف المجالات.

وشدد على وزارة الشؤون الاجتماعية ضرورة العمل على استكمال إجراءات الدفعتين الثالثة والرابعة من السيارات ليصل العدد الإجمالي للتوريد إلى 9000 سيارة.

