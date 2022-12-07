المنفي: المصالحة الوطنية أهم مشاريع المجلس الرئاسي وتحتاج إلى زمن

أطلق المجلس الرئاسي اليوم الأربعاء ملتقى المسار الاجتماعي الأول للمصالحة الوطنية بحضور عدد من مشائخ وأعيان وحكماء ليبيا.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في كلمته أن المصالحة الوطنية من أهم المشاريع التي يعمل عليها المجلس الرئاسي، في جوانبها الاجتماعية، والدستورية، والاقتصادية، والعسكرية.

وأوضح المنفي أن مشروع المصالحة ليس مشروعاً مؤقتاً، بل يحتاج إلى زمن للخروج بنتائج إيجابية، لافتا إلى أن المجلس الرئاسي يسعى إلى أن تكون المصالحة على أسس سليمة، لضمان استقرار البلاد، والوصول بها إلى الانتخابات.

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي بدور الحكماء والأعيان، الذين وصفهم بأنهم سفراء ليبيا في الداخل لدعم مشروع المصالحة وملتقى المسار الاجتماعي.