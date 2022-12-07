المشري ونائبيه: تم الاتفاق على البدء في إجراءات الطعن الدستوري

اجتمع مكتب رئاسة مجلس الدولة برئاسة خالد المشري رئيس المجلس، وعضويّة النّائب الأوّل ناجي مختار والنّائب الثّاني عمر بوشاح برؤساء لجان المجلس، اليوم الأربعاء، في مقرّ المجلس بطرابلس.

وتمحور الاجتماع حول القانون الذي وصفه المكتب الإعلامي لمجلس الدولة بـ “المعيب” الّذي أقرّه مجلس النّوّاب مؤخّرًا باستحداث المحكمة الدستورية العليا بالمخالفة، ورفض المجلس لهذا القانون رفضًا قاطعًا، واعتباره هو والعدم سواء.