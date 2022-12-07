البعثة الأممية بليبيا: العنف ضد النساء من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً 

ذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن العنف ضد النساء والفتيات يعد أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً حيث يبدأ بشكل متصاعد عبر الإنترنت قبل أن ينتقل للحياة الواقعية.

وأضافت البعثة الأممية ، في إيجاز لها، أنه وفقاً لهيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women UN Women Arabic يعد العنف ضد النساء والفتيات أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً حيث يبدأ بشكل متصاعد عبر الإنترنت قبل أن ينتقل للحياة الواقعية، منابعة، لكل شخص الحق في الأمان وحرية التعبير.

ومن جانب آخر، يعقد الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، حوارًا رقميًا مباشرًا غدًا الخميس، مع الليبيين من جميع أنحاء البلاد حول التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في ليبيا، وذلك لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر كل عام.

ودعت البعثة في بيان الليبيين للمشاركة في الحوار الذي ينطلق في الساعة السابعة من مساء غد الخميس بتوقيت طرابلس، للاستماع إلى آرائهم وأفكارهم حول تحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد، معلنة إطلاق رابط البث المباشر قبل موعد الحوار بوقت كافٍ لتسجيل الدخول.

وقالت إن حقوق الإنسان تعد حقوقًا وحريات أساسية متأصلة في جميع البشر بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الجنسية أو الدين أو أي وضع آخر، موضحة أن الأمم المتحدة تنخرط مع الناس في جميع أنحاء ليبيا لتحقيق فهم أفضل للتحديات في مجال حقوق الإنسان والنهوض بحقوق الإنسان لجميع الليبيين.