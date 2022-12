كويدير: يجب إعطاء المواطن حق الطعن في دستورية القوانين

ليبيا – قال عضو مجلس النواب مفتاح كويدير إن الطعن الدستوري كان قائمًا في الدولة الليبية حتى سنة 1969 ومن بعد الانقلاب، أُوقِف العمل بالنظام الدستوري مما ترتب عليه عدم رفع الدعاوى أمام المحاكم.

كويدير وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث”، أوضح أنه عقب ذلك تم إصدار القانون رقم 6 الصادر1982 بشأن إعادة تنظيم المحكمة الدستورية وتم حجب حق المواطن في الطعن في دستورية القوانين.

وتابع: “نتيجة الضغط ووجود مخالفات وتجاوزات جاء القانون رقم 17 لسنة 1994 بتعديل القانون رقم 6 لسنة 1982 بشأن المحكمة العليا وأعاد الدائرة الدستورية وأصبح لليبيا دائرة دستورية بالمحكمة العليا تتشكل من كافة الدوائر مجتمعة”.

وحول إصدار قانون المحكمة الدستورية، وأحقية الطعن في قوانين المحكمة من قبل رئيس مجلس النواب أو 10 من أعضاء المجلس، اعتبر كويدير أن الطعن بعدم دستورية القانون هو إحدى الوسائل القانونية لحماية الحقوق والحريات العامة، لذلك دعا إلى إعطاء الحق للمواطن في الطعن في دستورية القانون”.

