التقى المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا نيكولا أورلاندو، اليوم الأربعاء في تونس، المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي.

وقال أورلاندو، عبر حسابه بموقع تويتر، إنه أكد للمبعوث الأممي دعم إيطاليا تقديراً واقتناعاً لوساطته في مسار ليبيا نحو الانتخابات التي تؤدي إلى سلطة تنفيذية توافقية وشاملة ولاستخدام عادل للموارد الوطنية.

وأثنى أورلاندو، على مشاورات المبعوث الأممي الشاملة وجهوده من أجل استكمال القاعدة الدستورية كشرط مسبق للانتخابات.

وشدد المبعوث الإيطالي على ضرورة أن تضع المؤسسات وقادتها تطلعات الشعب الديموقراطية فوق مصالحهم الخاصة.

Trending حكومة الوحدة ترفع حالة القوة القاهرة وتدعو الشركات النفطية العالمية لاستئناف نشاطها بليبيا

اتفاق أممي أفريقي لمواصلة دعم العملية السياسية في ليبيا

خليفة حفتر: الميليشيات تسيطر على السلطة التنفيذية في طرابلس وتعطل الحل الشامل

مجلس النواب يؤكد دعم جهود النائب العام الليبي في مكافحة الفساد

شركة “بي جي بي” الصينية تبدي استعدادها لاستئناف نشاطها النفطي في ليبيا

The post إيطاليا تؤكد دعمها لجهود المبعوث الأممي لإجراء الانتخابات الليبية appeared first on صحيفة الشاهد الليبية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا