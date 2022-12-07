“المشاي” يناقش مع “توتال” إنتاج 500 ميجاوات كهرباء من الطاقة الشمسية

التقى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد عمر المشاي بوفد من شركة توتال الفرنسية الخاصة بإنتاج النفط و الطاقة البديلة، على رأسهم المدير الإقليمي للشركة،

وذكر بيان للشركة العامة للكهرباء أن اللقاء الذي جرى اليوم الأربعاء، بمقر الشركة حضره أعضاء مجلس إدارة الشركة ومديرو الإدارات الفنية المختصة بالشركة.

وقال البيان إن اللقاء ناقش تفعيل مشروع توطين 500 ميجاوات بالطاقة الشمسية وربطها على الشبكة والذي من شأنه زيادة القدرة الإنتاجية كونه أول مشروع للطاقة البديلة الصديقة للبيئة يتم الاتفاق على إنشائه بليبيا.

وأكد وفد شركة توتال استعدادهم للبدء بإنشاء المشروع الخاص بالطاقة الشمسية في مدة زمنية محددة يتفق عليها الجانبان، وإدخال إنتاجه على الشبكة الكهربائية وتوسعة آفاق التعاون المشترك بإنشاء مشاريع أخرى وفق خطة موضوعة ومحددة بمدة زمنية.

وأشار الوفد إلى أن شركة توتال الفرنسية تعتبر من الشركات الرائدة عالميا في هذا المجال وهم على استعداد للبدء بأعمالهم وتسخير إمكانياتهم لاستثمار إمكانيات البلاد الغنية بالطاقة الشمسية في تحويلها إلى طاقة بديلة نظيفة.

بدوره أثنى المشاي على الجهد والتعاون الكبير بين الطرفين، فيما أكد المدير الإقليمي لشركة توتال، استعداده لإنجاز المشروع في مدة زمنية قصيرة تنال رضا الشركة وتوطد التعاون بين الجانبين.