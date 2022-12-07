ليبيا ضمن مشاورات سياسية بين أنقرة وموسكو يومي الخميس والجمعة

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن مشاورات سياسية بين أنقرة وموسكو بشأن عدة ملفات، من بينها القضية الليبية يومي الخميس والجمعة في إسطنبول.

وقال جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي في أنقرة مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية المولدوفي ومسؤول شؤون الاندماج لدى الاتحاد الأوروبي، إن وفدًا روسيًا سيزور تركيا يومي 8 و9 ديسمبر برئاسة نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، لبحث كل ملفات أبرزها الأزمة في أوكرانيا والملفان السوري والليبي.

وتابع أن تركيا قد “لا تتفق مع روسيا في جميع الملفات، وتوجد هناك ملفات خلافية بكل تأكيد”، مستدركًا: “لكننا نبحثها فيما بيننا”.

وأوضحت الخارجية التركية في بيان، الأربعاء، أن الوفد الروسي سيشارك في المشاورات برئاسة سيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية، مضيفًا أن الوفد التركي سيترأسه نائب وزير الخارجية سادات أونال. ومن المنتظر أن يناقش الوفدان ملفات إقليمية مثل سوريا وليبيا وفلسطين إلى جانب تطبيق اتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود.