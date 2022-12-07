المبعوث الإيطالي: على القادة الليبيين تقديم تطلعات الشعب على مصالحهم الخاصة

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي بالمبعوث الإيطالي نيكولا أورلاندو اليوم الأربعاء في تونس.

وقال أورلاندو في تغريدة عبر “تويتر” إنه أكد خلال اللقاء على دعم إيطاليا تقديراً واقتناعاً لوساطة باتيلي في مسار ليبيا نحو الانتخابات التي تؤدي إلى التوافق على سلطة تنفيذية شاملة واستخدام عادل للموارد الوطنية.

وأشاد أورلاندو بمشاورات باتيلي الشاملة وجهوده من أجل استكمال القاعدة الدستورية كشرط مسبق للانتخابات.

وتابع: “شددت على ضرورة أن تقدم المؤسسات وقادتها تطلعات الشعب الديمقراطية على مصالحهم الخاصة”.