“تبون” يؤكد دعم الجزائر لجهود الاتحاد الأفريقي لحل الأزمة الليبية

بحث الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، مع رئيس جمهورية الكونغو برازافيل، دونيس ساسو نقيسو، العلاقات الثنائية وتطورات القضية الليبية.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن تبون، أكد خلال الاتصال دعم بلاده ووقوفها، إلى جانب ممثل الاتحاد الأفريقي، من أجل المصالحة الوطنية في ليبيا، متمنيا له التوفيق، في تحقيق هذا المسعى النبيل، وتهيئة المناخ الملائم لإجراء الانتخابات.

وفي نوفمبر الماضي، زار وفد من الاتحاد الأفريقي برئاسة وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو، وعقد عدة لقاءات مع المسؤولين في شرق وغرب ليبيا.

وبحث وفد الاتحاد الأفريقي خلال الزيارة سبل تهيئة المناخ العام لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، وكذلك المساعي التي يبذلها الاتحاد الأفريقي للوصول إلى حل ليبي شامل.

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