ليبيا الان

“تبون” يؤكد دعم الجزائر لجهود الاتحاد الأفريقي لحل الأزمة الليبية

تم النشر منذُ 38 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

بحث الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، مع رئيس جمهورية الكونغو برازافيل، دونيس ساسو نقيسو، العلاقات الثنائية وتطورات القضية الليبية.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن تبون، أكد خلال الاتصال دعم بلاده ووقوفها، إلى جانب ممثل الاتحاد الأفريقي، من أجل المصالحة الوطنية في ليبيا، متمنيا له التوفيق، في تحقيق هذا المسعى النبيل، وتهيئة المناخ الملائم لإجراء الانتخابات.

وفي نوفمبر الماضي، زار وفد من الاتحاد الأفريقي برئاسة وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو، وعقد عدة لقاءات مع المسؤولين في شرق وغرب ليبيا.

وبحث وفد الاتحاد الأفريقي خلال الزيارة سبل تهيئة المناخ العام لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، وكذلك المساعي التي يبذلها الاتحاد الأفريقي للوصول إلى حل ليبي شامل.

 

Trending

المجلس الاستشاري: اتفقنا للذهاب مع مجلس النواب لتوحيد السلطة التنفيذية في ليبيا
Trending

حكومة الوحدة ترفع حالة القوة القاهرة وتدعو الشركات النفطية العالمية لاستئناف نشاطها بليبيا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك