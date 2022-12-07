تبون: أتمنى تهيئة المناخ لإجراء الانتخابات في ليبيا

أكد الرئيس الجزائري ”عبدالمجيد تبون” دعم بلاده ووقوفها إلى جانب ممثل الاتحاد الأفريقي، من أجل المصالحة الوطنية في ليبيا.

جاء تأكيد ” تبون ” خلال اتصال هاتفي تحدث خلاله مع رئيس الكونغو برازافيل واللجنة الأفريقية رفيعة المستوى المعنية بليبيا ” دونيس ساسو نغيسو ” اليوم الأربعاء.

وبحسب ما نشرته رئاسة الجمهورية الجزائرية، فإن الاتصال بين الرئيسين دار حول واقع العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب تبون لرئيس الكونغو عن تمنياته له “التوفيق، في تحقيق هذا المسعى النبيل، وتهيئة المناخ الملائم لإجراء الانتخابات الليبية” وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية الجزائرية