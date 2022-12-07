وزير التخطيط والمالية: نشكر القائد العام للقوات المسلحة على تخصيص مبلغ 5 مليون دينار لصيانة مستشفى الأطفال

افتتح وزير التخطيط والمالية أسامة حماد، مستشفى الأطفال ببنغازي بعد صيانته التي وقعت ضمن مشاريع الحكومة الليبية، بإشراف غرفة الطوارئ والتنظيم بنغازي.

وشملت الأعمال المنجزة في المستشفى، توصيل منظومة اكسجين لجميع اقسام المستشفى، وتأثيث طبي متكامل لقسم امراض الدم والأورام وقسم المناعة والعزل، بالإضافة إلى صيانة خطوط الصرف الصحي والأرضيات داخل المستشفى حسب المواصفات الطبية القياسية، وصيانة المدرج العلمي بشكل كامل وتجهيز مكاتب أعضاء هيئة التدريس والمكتبة العلمية للطلبة.

الوزير، وفي كلمة له خلال الافتتاح، أوضح أنه في الفترة السابقة أجرى زيارة للمستشفى، وكان الوضع مأساوي به، مشيراً إلى أن تعنت المصرف المركزي في طرابلس، هو ما تسبب في تأخير علاج أطفال الأورام بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وأشار حماد، بأن إدارة المستشفى طالبت بالصيانة العاجلة وبدأنا في الصيانة، مقدما شكره لسيادة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، الذي قام بتخصيص مبلغ 5 مليون دينار لصيانة المستشفى تحت اشراف وزارة التخطيط والمالية، ورئيس غرفة الطوارئ والتنظيم فرج اقعيم.

وأوضح حماد، بأن مشاريع الحكومة داخل بنغازي وصلت لقرابة 170 مشروع، ونسب الانجاز فيها 80% وسيتم افتتاحهم خلال نهاية هذه السنة.