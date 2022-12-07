اللافي: توصيات “ملتقى المسار الاجتماعي” ستكون حجر الأساس لمؤتمر المصالحة

أكد النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي أنه منذ استلام مجلسه ملف المصالحة الوطنية، كان حريصاً على نجاحه.

وجاء ذلك في كلمة اللافي بملتقى المسار الاجتماعي الأول للمصالحة الوطنية، الذي أطلقه المجلس الرئاسي اليوم الأربعاء، بحضور عدد من مشائخ وأعيان وحكماء ليبيا.

وشدد اللافي في كلمته على أن المصالحة الوطنية هي المشروع الذي يؤسس للانتخابات التي يطمح إليها الليبيون جميعاً، مشيرا لنجاح الليبيين في انتخاب مؤتمر وطني عام 2012، الذي أنتج عدداً من الحكومات، وبدورها لم تنجح في معالجة القضايا التي يمكن أن تصل بالبلاد إلى الانتخابات.

كما أشار لعدد من الملتقيات التي أقامها المجلس الرئاسي ضمن مشروع المصالحة الوطنية، ومنها القانوني، والشبابي وغيرها من الملتقيات.

وأوضح اللافي أن هذا المشروع طال انتظاره، ويعد من أهم أعمدة بناء السلام في ليبيا، وهو ملكية لكل الليبيين، ويشرف عليه المجلس الرئاسي، بالتعاون مع الخبراء المختصين في عديد المجالات من مؤسسات الدولة، والجامعات الليبية من أجل وطن آمن ومستقر، لشعب يعيش في محبة وتعاون وسلام، ودولة وطنية ذات سيادة.

وتناول اللافي في كلمته أهمية المبادرات التي قدمها المهتمون بالمصالحة، والتي تهدف لنجاح المشروع، وقام بدارستها وتقييمها المختصون في مجلس التخطيط الوطني العام، ومركز دراسات القانون بجامعة بنغازي، لوضعها في مشروع واحد يشمل المصالحة في مساراتها المختلفة، الأمنية، الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية.

وأكد أن التوصيات التي سيخرج بها الملتقى، ستكون حجر الأساس لعقد المؤتمر الأول للمصالحة الذي سيصلنا للاتفاق على ميثاق وطني.