سبها تحتضن مؤتمرا دوليا حول انتشار ظاهرة الفساد في المجتمع

تنظم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون مع جامعة سبها “المؤتمر الدولي حول انتشار ظاهرة الفساد في المجتمع: الأسباب والحلول”، تحت شعار “مكافحة الفساد مسؤولية الجميع”، وذلك يوم 13 نوفمبر 2022، على الساعة 9 صباحا، بمركز اللغات.

ويهدف المؤتمر إلى:

تسليط الضوء على ظاهرة الفساد وتبيان مفهومها وأصنافها المتعددة وتداعياتها.

تحديد أهم الأسباب التي تؤدي إلى تنامي ظاهرة الفساد في المجتمع.

تقديم الحلول العلمية لمكافحة ظاهرة الفساد والحد من انتشارها.

تبيان موقف التشريعات النافذة من جرائم الفساد.

المساهمة في إيجاد رؤية قانونية مستقبلية لمكافحة الفساد في ليبيا.

المساهمة في إيجاد رؤية قانونية مستقبلية لمكافحة الفساد في ليبيا.

الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية ذات البيئة المتشابه في مجال مكافحة الفساد.

الوقوف على دور المؤسسات المتخصصة في مكافحة الفساد.