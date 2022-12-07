“المشري” يناقش التطورات السياسية في ليبيا مع السفير الإيطالي

التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري الليبي، خالد المشري، نائبيه، ناجي مختار، وعمر بوشاح، اليوم الأربعاء، سفير إيطاليا لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الاستشاري، إن الطرفان ناقشا خلال اللقاء التطورات السياسية الأخيرة في المشهد الليبي.

وأكدا على أهمية الحفاظ على وحدة البلاد، مشددين في ذات الوقت على ضرورة التزام الأطراف الليبية بما تم التّوافق عليه بين المجلسين خاصة فيما يتعلّق بالمسار الدستوري.

وكان رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، أعلن اليوم، تعليق التواصل بين رئاستي مجلسي الدولة والنواب، وأعمال اللجنة المشتركة، بعد إقرار البرلمان قانون إنشاء محكمة دستورية عليا مقرها بنغازي.

وجاء ذلك في خطاب إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أشار فيه إلى استمرار التعليق حتى إلغاء القانون.

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