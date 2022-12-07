الدبيبة يشرف على توقيع عقد توريد 3000 سيارة لذوي الإعاقة

أشرف رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الصلاحية عبدالحميد الدبيبة، على توقيع عقد توريد 3000 سيارة لذوي الإعاقة، الذي أبرمه صندوق التضامن الاجتماعي، مساء اليوم الأربعاء، مع شركة “هونداي”، وبمشاركة وزيري الشؤون الاجتماعية والمواصلات، وعدد من ذوي الإعاقة من المدن الليبية.

وقال “الدبيبة”، في كلمة له خلال اللقاء، “إنه لن يدخر جهدا في دعم هذه الشريحة، وتقديم يد العون لهم في كافة المجالات، مشددا على وزارة الشؤون الاجتماعية، بضرورة استكمال الدفعتين الثالثة والرابعة من السيارات، ليصل العدد الإجمالي إلى 9000 سيارة.