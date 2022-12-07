رئيس مجلس النواب يوصي بدعوة الشركات المتعثرة الكبيرة ودعمها وتكليفها بأعمال لصالح الدولة الليبية

أجرى وزير العمل والتأهيل، عبد الله الشارف زيارة إلى رئيس مجلس النواب ، المستشار عقيلة صالح وذلك بمقر مكتبه بمدينة القبة.

وتناول اللقاء، مناقشة أوضاع العاملين بالشركات المنسحبة والمتعثرة وما هي الخطوات التي اتخذتها الوزارة لإيجاد حل للعاملين بالشركات المذكورة خاصة بعد الاعتصام الذي حصل من قبل العاملين أمام مقر مجلس النواب بمدينة بنغازي.

وقد أطلع الوزير رئيس مجلس النواب على أهم الخطوات التي اتخذتها الوزارة في هذا الصدد والتي لقيت قبول كبير لديه، وكما أشاد المستشار صالح بدور رئيس الحكومة فتحي باشاغا و وزارة العمل والتأهيل على اهتمامها بهذا الملف والسعي لحلحلته رغم قلة الإمكانيات.

كما أوصى المستشار صالح بدعوة الشركات المتعثرة الكبيرة ودعمها وإمكانية تكليفها بأعمال لصالح الدولة الليبية وأعطائها أولوية بدلا من الشركات الخاصة حتى تتمكن في المستقبل القريب من سداد مرتبات موظفيها وتسوية أوضاعهم الوظيفية والمعيشية، والشركات غير القادرة يتم توزيع العاملين بها على مؤسسات الدولة الليبية لحل هذا المشكل بشكل جذري.

وفي نهاية اللقاء جدد المستشار صالح مؤازرته الكاملة لتسيير عمل مجلس الوزراء، مؤكدًا دعمه لوزارة العمل والتأهيل في تنفيذ برامجها كافة، وتسيير عملها على أكمل وجه.