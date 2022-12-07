“السايح” يبحث مع السفيرة الكندية آخر تطور جاهزية مفوضية الانتخابات

التقى رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات د. عماد السايح، اليوم الاربعاء، سفيرة دولة كندا لدى ليبيا “إيزابيل سافرد” والوفد المرافق لها، بحضور عضو مجلس المفوضية رباب حلب، وذلك بديوان المجلس.

وذكرت المفوضية، في إيجاز صحفي لها، أن اللقاء يأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، ولمناقشة آخر تطور جاهزية المفوضية، وذكر وفق ما نشرتها المفوضية عبر صفحتهتا الرسية بفيسبوك.

ومن جهتها أشادت “سافرد ” بالجهود التي قامت بها المفوضية في مراحل العملية الانتخابية التي تم إنجازها، مؤكدةً على تجديد دعم حكومة بلادها وصولاً لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.