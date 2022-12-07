نوفا: توقف مفاجىء للعملية السياسية بليبيا

توقّف مفاجئ في الحوار بين مجلسي النواب والدولة بليبيا، الأمر الذي يلقي بظلال من الشك على احتمال إجراء الانتخابات في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة، ومقره طرابلس، خالد المشري ، تعليق جميع الاتصالات مع مجلس النواب الواقع شرقي البلاد حتى صدور القانون المثير للجدل مساء أمس ، بشأن إنشاء محكمة دستورية في البلاد. مدينة بنغازي برقة كبديل للغرفة الدستورية بالمحكمة العليا ومقرها طرابلس.

وأعلن رئيس مجلس الدولة، وهو هيئة استشارية في ليبيا ، توقف عمل اللجان المشتركة والاتصالات الرسمية بين الرئاستين. وهوما يعني أنه توقف (أو تباطؤ) الحوار الذي بدأه المشري في المغرب مع عقيلة صالح ، رئيس مجلس النواب ، حول حكومة جديدة تتولى قيادة البلاد للانتخابات على أساس دستوري وعلى المناصب السيادية.

من جانبه ، أعلن عقيلة صالح أنه سيقدم قانون المحكمة الدستورية إلى “لجنة خبراء”، لكن من الواضح أن الثقة انهارت ، وأن رأب الصدع الآن أمر صعب.

وينص مشروع إنشاء المحكمة الدستورية على إلغاء الغرفة الدستورية داخل المحكمة العليا بالعاصمة وتغيير اسمها إلى محكمة النقض. كما ينص على إنشاء محكمة دستورية مكونة من 13 عضوا. يتم تعيين رئيس المحكمة ونائبيه من قبل البرلمان ، بينما يتم اختيار ستة أعضاء آخرين على التوالي من قبل البرلمان والمجلس الأعلى للدولة. وستكون المحكمة الجديدة مسؤولة عن المراجعة القضائية لدستورية القوانين واللوائح الصادرة والتي تنظم عمل الهيئة التشريعية.

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ولا يجوز قبول الطعن بعدم دستورية أي نص في حكم ابتدائي إلا من رئيس الدولة أو رئيس مجلس النواب أو عشرة نواب أو رئيس مجلس الوزراء. كما ستفسر المحكمة الجديدة التي اقترحها البرلمان نصوص القوانين في حالة اختلاف التطبيق.

ورفض الجانبان السياسي والقضائي في طرابلس ، اللذين يعارضان إلغاء الغرفة الدستورية للمحكمة العليا الموجودة في العاصمة طرابلس ،والتي تم تفعيلها هذا العام بعد خمس سنوات من التعليق، قرار البرلمان.

تبتّ الغرفة الدستورية في القضايا والطعون ذات الطابع الدستوري والقضائي ، والأسئلة والخلافات حول القوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية ، وكذلك في أي مخالفة أو خلاف دستوري.

علاوة على ذلك ، وافق مجلس النواب الليبي بالإجماع، أمس ، على قانون ينقل انتماء الجريدة الرسمية من وزارة العدل إلى مجلس النواب المنتخب عام 2014 والذي يجتمع في شرق البلاد. وقد يضمن القرار لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح ، سلطة منع أي نشر “غير مرغوب فيه” في الجريدة الرسمية ، حيث يتم نشر قرارات رئيس الوزراء أيضًا.

لذلك يجب النظر إلى هذا التطور الجديد في السياق الأوسع للأزمة السياسية العميقة التي طالما عرقلت تقدم ليبيا نحو الانتخابات. ففي الواقع ، يعتبر البرلمان الليبي أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة قد سقطت .

كان من المفترض إجراء الانتخابات لاستبدال الحكومة بسلطة تنفيذية يختارها الشعب الليبي في 24 ديسمبر 2021 ، لكن تم تأجيلها بسبب الخلافات حول قانون الانتخابات ومعايير الترشح. من جهتها ، تقول حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس إنها تنوي التنازل عن السلطة لسلطة منتخبة فقط ، وتقول إنها تؤيد إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

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و كان مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا ، السنغالي عبد الله باتيلي ، يسعى للجمع بين رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لوضع القاعدة الانتخابية التي ينبغي أن توفر إطارا قانونيًا للانتخابات. لكن في الوقت الحالي، لم يتضح بعد ما إذا كانت محاولة الأمم المتحدة ستنجح خاصة بعد التطورات الأخيرة.