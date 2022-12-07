ليبيا الان

توقيع عقد لتوريد 3 آلاف سيارة هيونداي لذوي الاحتياجات الخاصة

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

وقع صندوق التضامن الاجتماعي عقدا مع شركة “هيونداي” لتوريد 3 آلاف سيارات لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت حكومة الوحدة، إن توقيع العقد جاء بعد استيفاء الإجراءات التعاقدية من خلال موافقة ديوان المحاسبة.

وأضافت، أن العقد وقّع تحت إشراف رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، وبمشاركة وزيري الشؤون الاجتماعية والمواصلات، وعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدن الليبية.

وقالت، إن الدبيبة شدد على وزارة الشؤون الاجتماعية، بضرورة استكمال الدفعتين الثالثة والرابعة من السيارات، ليصل العدد الإجمالي إلى 9 آلاف سيارة.


عدد المشاهدات:
19

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك