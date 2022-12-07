توقيع عقد لتوريد 3 آلاف سيارة هيونداي لذوي الاحتياجات الخاصة

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وقع صندوق التضامن الاجتماعي عقدا مع شركة “هيونداي” لتوريد 3 آلاف سيارات لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت حكومة الوحدة، إن توقيع العقد جاء بعد استيفاء الإجراءات التعاقدية من خلال موافقة ديوان المحاسبة.

وأضافت، أن العقد وقّع تحت إشراف رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، وبمشاركة وزيري الشؤون الاجتماعية والمواصلات، وعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدن الليبية.

وقالت، إن الدبيبة شدد على وزارة الشؤون الاجتماعية، بضرورة استكمال الدفعتين الثالثة والرابعة من السيارات، ليصل العدد الإجمالي إلى 9 آلاف سيارة.