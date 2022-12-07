رئيس مجلس النواب الليبي يبحث أوضاع العاملين بالشركات المنسحبة والمتعثرة

استقبل رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية المكلفة، عبد الله الشارف، لبحث أوضاع العاملين بالشركات المنسحبة والمتعثرة.

وقال وزير العمل، لرئيس مجلس النواب، إن اللقاء الذي عقده عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة، بحث الخطوات التي اتخذتها الوزارة لإيجاد حل للعاملين بالشركات المذكورة خاصة بعد الاعتصام الذي حصل من قبل العاملين أمام مقر مجلس النواب بمدينة بنغازي.

وأطلع الوزير رئيس مجلس النواب على أهم الخطوات التي اتخذتها الوزارة في هذا الصدد والتي لقيت قبول كبير لديه.

وأشاد عقيلة صالح، بدور دولة رئيس الحكومة الليبية المكلفة، فتحي باشاغا، ووزارة العمل والتأهيل على اهتمامها بهذا الملف والسعي لحلحلته رغم قلة الإمكانيات.

وأوصى بدعوة الشركات المتعثرة الكبيرة ودعمها وإمكانية تكليفها بأعمال لصالح الدولة الليبية وإعطائها أولوية بدلاً من الشركات الخاصة حتى تتمكن في المستقبل القريب من سداد مرتبات موظفيها وتسوية أوضاعهم الوظيفية والمعيشية، والشركات غير القادرة يتم توزيع العاملين بها على مؤسسات الدولة الليبية لحل هذا المشكل بشكل جذري.

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وفي نهاية اللقاء جدد رئيس مجلس النواب مؤازرته الكاملة لتسيير عمل مجلس الوزراء، مؤكداً دعمه لوزارة العمل والتأهيل في تنفيذ برامجها كافة، وتسيير عملها على أكمل وجه.