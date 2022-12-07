اليونان ترد على المنقوش بشأن عقود الاستكشاف: نمارس حقوقنا السيادية

قالت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم الأربعاء، إنها “تمارس حقوقها السيادية مع الاحترام الكامل للقانون الدولي وقانون البحار”، وذلك ردًا على بيان وزارة الخارجية بالحكومة المنتهية بشأن توقيع أثينا عقودًا مع بعض الشركات الدولية لأعمال الاستكشاف والبحث عن النفط والغاز في منطقة متنازع عليها مع ليبيا بالبحر الأبيض المتوسط “جنوب، وجنوب غرب جزيرة كريت”.

وفي رده على سؤال أحد الصحفيين حول بيان الخارجية المنتهية قال الناطق باسم وزارة الخارجية اليونانية ألكسندروس بابايوانو: “على عكس أولئك الذين يبرمون مذكرات غير قانونية ولا أساس لها تتجاهل القواعد الأساسية للقانون الدولي وقانون البحار وتلتف عليها، فإنّ اليونان تمارس حقوقها السيادية”.

وربط المتحدث اليوناني بين الإجراء الأخير لبلاده وما قامت به من خلال “ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة مع مصر وإيطاليا”.

وتحدث “ألكسندروس بابايوانو” عن الشأن الداخلي في ليبيا بقوله: “واجب الحكومة الانتقالية في ليبيا هو قيادة البلاد على الفور إلى الانتخابات”، مشيرًا إلى تطلع بلاده إلى “العمل بروح صادقة والاحترام المتبادل ودائمًا في إطار قواعد القانون الدولي وقانون البحار مع حكومة ليبية منتخبة، والتي ستتمتع بالشرعية والكفاءة للدخول في اتفاقيات دولية صالحة، وفقًا لخارطة طريق منتدى الحوار السياسي في ليبيا لعام 2020”.