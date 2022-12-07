النيابة العامة تأمر بحبس مدير سابق لإدارة الخدمات الصحية صرمان

العنوان – طرابلس

أكد مكتب النائب العام أن النيابة العامة أمرت بحبس مدير سابق لإدارة الخدمات الصحية صرمان.

وأضاف المكتب، أن وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد في دائرة محكمة استئناف الزاوية؛ استقصى واقعات الفساد التي شابت سلوك مسؤول الإدارة.

وأوضح مكتب النائب العام أن التحقيق الابتدائي أظهر ثبوت ارتكابه جرائم الاستيلاء على الأموال المخصصة لنظام تمويل خدمات الرعاية الصحية.

وأفاد أن التحقيق أثبت قيام المتهم بوضع وثائق مزورة لغرض تحصيل مئات الآلاف من الدنانير بالمخالفة للتشريعات؛ وتمويه مصدر الأموال بإجراء تحويلات إلى حسابات أشخاص أسهموا في المشروع الإجرامي بعلمهم أن تلك الأموال غير ذات مشروعية.

ولفت مكتب النائب العام أنه ترتيباً على نتائج البحث أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق.