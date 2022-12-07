القيب: الدبيبة سيوزع أول دفعة من بطاقات صرف منحة طلبة الجامعات

تسلم وزير التعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة المؤقتة عمران القيب اليوم الأربعاء، البطاقات المصرفية لمنحة طلبة الجامعات الليبية.

ووقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية في 5 أكتوبر الماضي، اتفاقية تعاون مع مصرف الجمهورية لتنفيذ منحة الطلاب التي أقرها رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة في لقائه بالفعاليات الشبابية.

وقالت الوزارة إن الاتفاقية الموقعة مع مصرف الجمهورية تنص على صرف بطاقة إلكترونية لجميع الطلبة الدارسين في الجامعات الليبية يستطيع من خلالها الطالب المستفيد سحب المبلغ المقرر من خلال أجهزة الصراف الآلي، بالإضافة إلى القيام بعمليات الشراء والتسوق عبر خدمة نقاط البيع المنتشرة في مراكز التسوق دون خصم عمولة الخدمة من المصرف.

وأوضح القيب أن الوزارة خصصت حسابًا مصرفيًا لتلقي مبالغ منحة الطلاب، وذلك لإبعاد الشبهات وضمان الشفافية، مؤكدًا أنه اتفق مع رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة على صرف المنحة لجميع الطلاب دون استثناء، ودعاهم إلى الإسراع بالتسجيل، مشيرًا إلى أن الدبيبة سيوزع أول دفعة من بطاقات صرف المنحة.