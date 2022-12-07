ليبيا الان

أحد مقدمي الطعن في اتفاقية الدبيبة وتركيا لـ “ليبيا الحدث”: الاتفاقية مخالفة لعدة بنود من قانون النفط

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

استلمت محكمة استئناف طرابلس، الأيام الماضية، طعنا مقدما من 5 محامين ليبيين ضد مذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية وتركيا بشأن التنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط، وذلك من أجل إلغائها.

وأوضح المحامي الليبي فؤاد الشهاوي -أحد مقدمي الطعن- في تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث”، أنهم قدموا طعنا حول مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون في مجال الهيدروكربونات بين حكومة الدبيبة مع تركيا، لافتا إلى أن المذكرة المذكورة تعد مخالفة لعدة بنود من قانون النفط. 

وأكد الشهاوي، أن الدعوى المقدمة طالبت من محكمة الاستئناف بقبول الطعن شكلا، ووقف تنفيذ الاتفاق بشكل عاجل إلى حين الفصل في الموضوع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك