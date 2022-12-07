أحد مقدمي الطعن في اتفاقية الدبيبة وتركيا لـ “ليبيا الحدث”: الاتفاقية مخالفة لعدة بنود من قانون النفط

استلمت محكمة استئناف طرابلس، الأيام الماضية، طعنا مقدما من 5 محامين ليبيين ضد مذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية وتركيا بشأن التنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط، وذلك من أجل إلغائها.

وأوضح المحامي الليبي فؤاد الشهاوي -أحد مقدمي الطعن- في تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث”، أنهم قدموا طعنا حول مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون في مجال الهيدروكربونات بين حكومة الدبيبة مع تركيا، لافتا إلى أن المذكرة المذكورة تعد مخالفة لعدة بنود من قانون النفط.

وأكد الشهاوي، أن الدعوى المقدمة طالبت من محكمة الاستئناف بقبول الطعن شكلا، ووقف تنفيذ الاتفاق بشكل عاجل إلى حين الفصل في الموضوع.