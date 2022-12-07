شركة الكهرباء الليبية تبحث مع “توتال” الفرنسية إنشاء مشروع لإنتاج 500 ميغاوات بالطاقة الشمسية

التقى رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الليبية، محمد عمر المشاي، اليوم الأربعاء، بمقر الشركة المدير الإقليمي لشركة توتال الفرنسية، بسكال برينت، بحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة و مديري الإدارات الفنية المختصة بالشركة.

وقال المكتب الإعلامي لشركة الكهرباء الليبية إنه تم خلال اللقاء مناقشة تفعيل مشروع توطين 500 ميغاوات بالطاقة الشمسية وربطها على الشبكة والذي من شأنه زيادة القدرة الإنتاجية كونه أول مشروع للطاقة البديلة الصديقة للبيئة يتم الاتفاق على إنشائه بليبيا.

وأكدت شركة توتال استعدادها للبدء بإنشاء المشروع الخاص بالطاقة الشمسية في مدة زمنية محددة يتفق عليها الجانبان، وإدخال إنتاجه على الشبكة الكهربائية وتوسعت آفاق التعاون المشترك بإنشاء مشاريع أخرى وفق خطة موضوعة ومحددة بمدة زمنية.

ولفتت شركة الكهرباء الليبية في بيانها إلى أن شركة توتال الفرنسية تعتبر من الشركات الرائدة عالمياً في هذا المجال وهم على استعداد للبدء بأعمالهم وتسخير إمكانياتهم لاستثمار إمكانيات البلاد الغنية بالطاقة الشمسية حسب قولهم في تحويلها إلى طاقة بديلة نظيفة.

Trending حكومة الوحدة ترفع حالة القوة القاهرة وتدعو الشركات النفطية العالمية لاستئناف نشاطها بليبيا

وأكد المدير الإقليمي لشركة توتال استعداده لإنجاز المشروع في مدة زمنية قصيرة تنال رضا الشركة وتوطد التعاون بين الجانبين.