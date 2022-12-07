“العرب اللندنية”: شركات النفط العالمية لن تستجيب لدعوات الدبيبة وبن قدارة للاستثمار في ليبيا

قالت صحيفة “العرب اللندنية”، إن شركات النفط العالمية لن تستجيب لدعوات الدبيبة والمؤسسة الوطنية للنفط بالعودة للاستثمار في ليبيا.

وأوضحت في تقرير لها، آن هشاشة الوضع الأمني والفوضى التي تعيشها البلاد، عوامل تجعل الشركات تتردد قبل أن تنوي الاستثمار في ليبيا.

وأضافت: ليبيا تُعد البلد الأقرب إلى أوروبا، كما أن النفط الليبي يُعد الأغلى والأنقى من حيث الجودة.

وتابعت: لا بد من زيادة حصة ليبيا من إنتاج النفط بما يتناسب مع احتياطيّها، لاسيما أن عصر النفط قد شارف النهاية، في ظل الإقبال على الطاقة النظيفة.