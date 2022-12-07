3.5 مليار دينار حجم نفقات المجالس الأربعة في ليبيا خلال 2022

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كشف بيان لمصرف ليبيا المركزي بشأن الإيراد والإنفاق من 01 يناير 2022 وحتى 30 نوفمبر 2022 في ليبيا، أن مجموع إنفاق المجالس الأربعة (النواب والدولة والرئاسي ومجلس وزراء حكومة الوحدة) خلال تلك المدة بلغ نحو 3.5 مليار دينار ليبي.

وجاء في البيان، أن حجم إنفاق مجلس النواب والجهات التابعة له بلغ 968,587,462.000 مليون دينار ليبي من بينها 734,979,129.00 انفقت على الباب الأول و233,608,334 مليون دينار انفقت على الباب الثاني.

وبيّن البيان، أن نفقات مجلس الدولة بلغت 40,628,420.000 مليون دينار، من بينها 12,478,420.000 على الباب الأول و28,150,000.000 انفقت على الباب الثاني.

وكشف البيان، أن إجمالي إنفاق المجلس الرئاسي والجهات التابعة له بلغت 695,119,755.000 من بينها 547,486,422.000 دينار ليبي، كما أوضح أن إجمال انفاق مجلس الوزراء بالحكومة والجهات التابعة له بلغت 1,714,941,182.000 مليار دينار ليبي، ومن بينها 903,112,891.000 على الباب الأول و811,828,291.000 على الباب الثاني.