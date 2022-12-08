اليونان: نريد الاقتراب من ليبيا لترسيم المنطقة الاقتصادية.. والمنقوش: سندافع عن حدودنا البحرية

كشف رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستبدأ عمليات المسح السيزمي لاستخراج الغاز الطبيعي في قطعتين جنوب غربي بيلوبونيز وكريت من قبل شركة إكسون موبيل.

وقال ميتسوتاكيس، خلال مقابلة مع تلفزيون ANT1، إنه سيتم تمديد المياه الإقليمية لليونان إلى 12 ميلًا بحريًا جنوب جزيرة كريت، مضيفا أنه أمر سيُسهم في أمن الطاقة في المنطقة الأوسع.

وحول المذكرة التركية الليبية أشار ميتسوتاكيس إلى أنه لا أحد يعترف بها، مؤكدا أن أثينا تريد الاقتراب من ليبيا من أجل ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين حتى نتمكن من استكشاف احتمالية استغلال الموارد المنتجة للثروة بشكل مشترك.

وكانت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة قد نددت بما سمته بـ”التصرفات غير المسؤولة للسلطات اليونانية” بالتعاقد مع شركات دولية تقوم بأعمال البحث والتنقيب عن النفط والغاز في الحدود البحرية الليبية اليونانية.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، إن اليونان تعمل جاهدة “على استغلال الأزمة الليبية وفرض الأمر الواقع علينا في رسم الحدود البحرية الليبية – اليونانية”.

وحذرت الوزارة من عواقب هذا التنقيب، مؤكدة مضيها في الدفاع عن حدود ليبيا البحرية وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية بكل الوسائل القانونية والدبلوماسية المتاحة، وفق البيان.