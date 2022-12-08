عقيلة يوصي بتوزيع العاملين بـ”الشركات المنسحبة” من ليبيا على مؤسسات الدولة

استقبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، وزير العمل والتأهيل بالحكومة الموازية عبد الله الشارف.

وبحث اللقاء الذي عقده بمكتب صالح في مدينة القبة، أوضاع العاملين بالشركات المنسحبة والمتعثرة والخطوات التي اتخذتها الوزارة لإيجاد حل للعاملين بالشركات المذكورة خاصة بعد الاعتصام الذي حصل من قبل العاملين أمام مقر مجلس النواب بمدينة بنغازي.

ومن جانبه أطلع الشارف رئيس مجلس النواب على أهم الخطوات التي اتخذتها الوزارة في هذا الصدد والتي لقيت قبولا كبيرا لديه، بحسب بيان المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب.

وأشاد عقيلة صالح بدور رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا ووزارة العمل والتأهيل على اهتمامها بهذا الملف والسعي لحلحلته رغم قلة الإمكانيات، موصياً بدعوة الشركات المتعثرة الكبيرة ودعمها وإمكانية تكليفها بأعمال لصالح الدولة الليبية وإعطائها أولوية بدلا من الشركات الخاصة حتى تتمكن في المستقبل القريب من سداد مرتبات موظفيها وتسوية أوضاعهم الوظيفية والمعيشية، والشركات غير القادرة يتم توزيع العاملين بها على مؤسسات الدولة الليبية لحل هذا المشكل بشكل جذري.

وفي نهاية اللقاء جدد رئيس مجلس النواب مؤازرته الكاملة لتسيير عمل مجلس الوزراء، مؤكدًا دعمه لوزارة العمل والتأهيل في تنفيذ برامجها كافة، وتسيير عملها على أكمل وجه.