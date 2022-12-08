فحيمة: تعليق التواصل بين المشري وعقيلة صالح لا يخدم المصلحة العامة

حذر عضو مجلس النواب صالح فحيمة مجلس الدولة الاستشاري من قرار تعليق عمل اللجان المشتركة مع مجلس النواب.

وقال فحيمة في تصريحات صحفية: “نُقدر ما جاء في خطاب رئيس مجلس الدولة الاستشاري المشري بشأن المحكمة الدستورية وقد نتفق معه في كثير مما ذهب إليه”.

وأشار إلى أن تعليق عمل اللجان المشتركة بين مجلسي النواب والدولة وتعليق التواصل بين المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح لا يخدم المصلحة العامة.

وأضاف أن “الأمور لا تحل بالمقاطعة و عدم التواصل، بل إن الضرورة الآن أكثر إلحاحاً للجلوس والتواصل”.

ووجه المشري خطابًا إلى رئيس المحكمة العليا والجهات القضائية للتحذير من خطورة قانون استحداث المحكمة الدستورية العليا التي أقر مجلس النواب قانونها أمس الثلاثاء.

واعتبر المشري قانون المحكمة الدستورية محاولة غير بريئة ومتكرّرة للزّجّ بالقضاء الليبي في التّجاذبات السياسية، وأنه ليس من ضمن الصلاحيات التشريعية، مضيفا أن الآثار المترتبة على قانون المحكمة الدستورية قد يجر البلاد للمزيد من الانقسام والتّشظّي.

وأعلن المشري تعليق المشاورات مع مجلس النواب، معتبرا القانون إجراءً يزعزع الثقة التي يحاول أن يبنيها بين المجلسين، وفق قوله.