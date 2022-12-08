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خارجية الدبيبة تندد بتعاقد السلطات اليونانية للتنقيب عن النفط والغاز في الحدود البحرية

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طرابلس

نددت وزارة الخارجية بتعاقد السلطات اليونانية مع شركات دولية تقوم بأعمال البحث والتنقيب عن النفط والغاز في الحدود البحرية الليبية اليونانية.

وأكدت الوزارة أن اليونان تعمل جاهدة على استغلال الأزمة الليبية وفرض الأمر الواقع علينا في تحديد الحدود البحرية الليبية اليونانية.

وأضافت الخارجية أن اليونان تُجري عقود للاستكشافات عن النفط والغاز في منطقة متنازع عليها بيننا “جنوب” وجنوب غرب جزيرة كريت”.

ونبهت وزارة الخارجية والتعاون الدولي من مغبة هذا السلوك الذي تم الاحتجاج عليه رسمياً، مؤكدة مضيها في الدفاع عن الحدود البحرية والحقوق السيادية في مناطقنا البحرية بكل الوسائل القانونية والدبلوماسية المتاحة.


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صحيفة العنوان الليبية

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