الغرياني: عقيلة يريد محكمة دستورية على مقاسه وحفتر

هاجم المفتي المعزول الصادق الغرياني، قانون استحداث مجلس النواب محكمة دستورية عليا مقرها بنغازي، قائلا: غيروا اسم المحكمة العليا الذي يحبه الليبيون منذ استقلال ليبيا بأوامر من المخابرات المصرية.

الغرياني أضاف في تصريحات تلفزيونية: الغرض من إنشاء محكمة دستورية ببنغازي هو إلغاء الدائرة الدستورية بطرابلس لتكون على مقاس حفتر وعقيلة، منوها بأن إقرار القانون كان بـ3 نواب أو 5.

وتابع الغرياني: لو تجرأوا وهدموا القضاء في طرابلس سيهدمونه أيضا في بنغازي وسبها، مضيفا: هذا هو وقت الانتفاضة والتجمع وعليكم رفض هذا العبث.