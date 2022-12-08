ليبيا الان

الغرياني: عقيلة يريد محكمة دستورية على مقاسه وحفتر

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية
مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية

هاجم المفتي المعزول الصادق الغرياني، قانون استحداث مجلس النواب محكمة دستورية عليا مقرها بنغازي، قائلا: غيروا اسم المحكمة العليا الذي يحبه الليبيون منذ استقلال ليبيا بأوامر من المخابرات المصرية.

الغرياني أضاف في تصريحات تلفزيونية: الغرض من إنشاء محكمة دستورية ببنغازي هو إلغاء الدائرة الدستورية بطرابلس لتكون على مقاس حفتر وعقيلة، منوها بأن إقرار القانون كان بـ3 نواب أو 5.

وتابع الغرياني: لو تجرأوا وهدموا القضاء في طرابلس سيهدمونه أيضا في بنغازي وسبها، مضيفا: هذا هو وقت الانتفاضة والتجمع وعليكم رفض هذا العبث.

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منصة السبق الإعلامية

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