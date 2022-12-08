وزير الداخلية يناقش مع أعيان قبائل التبو عددًا مِن الموضوعات التي تضمن نجاح المُصالحة الوَطنية

ناقش وزير الداخلية عصام أبو زريبة مع أعيان قبائل التبو، عددًا مِن المواضيع التي تضمن نجاح المُصالحة الوَطنية وَوقف إراقة الدماء بيِّن أبناء الوَطن الوَاحد وَالخطوات الأمنية التي يجب إتباعها للوصُول إلى السلام وَبسط الأمن بِالمنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بديوان الوزارة بسرت بحضور وَزيري الحكم المحلي وَالأشغال العَامة بِالحكومة، الذي أكدوا في ختامه تشكيل قوة مُشتركة مِن كل أنحاء البلاد؛ لِحماية مدينة مُرزق بِشكل خاص وَالجنوب الليبي بشكل عام، مشددين على الدعم الكامل للجنوب وَتوفير كل ما يلزم مِن موارد الحياة.