ضو المنصوري: إنشاء محكمة دستورية في بنغازي تجسيد للدكتاتورية

هاجم عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ضو المنصوري، تصويت مجلس النواب بـ”الأغلبية” على قرار إحداث محكمة دستورية عليا في بنغازي، وتغيير اسم المحكمة العليا بطرابلس إلى نقض.

وقال المنصوري في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” إن عدد أعضاء مجلس النواب الحاضرين للجلسة لا يوحي بأنها جلسة وفقاً للأغلبية المطلوبة لصحة الانعقاد، بحسب تعبيره.

وأضاف أن توقيت إنشاء المحكمة الدستورية وطريقة الطعن أمامها، تؤكد رغبة عقيلة صالح في إحكام سيطرته على القضاء وانتهاك استقلاليته في «انتهاك صارخ لكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي صادقت عليها ليبيا»، وفق قوله.

واعتبر المنصوري قانون إنشاء المحكمة تجسيداً للدكتاتورية الدستورية وضربة استباقية لأي تسويات بين مجلس النواب ومجلس الدولة، حسب تعبيره.