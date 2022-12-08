عقيلة صالح يبحث أوضاع العاملين بالشركات المنسحبة والمتعثرة

العنوان – القبة

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مع وزير العمل والتأهيل عبد الله ارحومة أوضاع العاملين بالشركات المنسحبة والمتعثرة.

وتطرق اللقاء في مدينة القبة إلى الخطوات التي اتخذتها الوزارة لإيجاد حلول للعاملين بالشركات المذكورة.

واطلع صالح على أهم الخطوات التي اتخذتها الوزارة في هذا الصدد، مشيدًا باهتمام رئيس الحكومة الليبية ووزير العمل والتأهيل بهذا الملف والسعي لحلحلته.

وشدد على ضرورة حلحلة أوضاع العاملين بالشركات المنسحبة، موصيًا دعوة الشركات المتعثرة الكبيرة ودعمها وإمكانية تكليفها بأعمال لصالح الدولة الليبية.

وأكد رئيس المجلس على إعطاء هذه الشركات الأولوية حتى تتمكن في المستقبل القريب من سداد مرتبات موظفيها وتسوية أوضاعهم الوظيفية والمعيشية.

واقترح صالح أن يتم توزيع العاملين بالشركات غير القادرة على مؤسسات الدولة الليبية لحل هذا المشكل بشكل جذري.