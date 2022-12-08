القيب: حكومة الدبيبة هي الحكومة الوحيدة النزيهة منذ 2011

هنأ وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الصلاحية عمران القيب، وزير الصحة بحكومته علي الزناتي.

وقالت وزارة التعليم العالي عبر صفحتها على “فيسبوك” إن القيب قدم تهانيه إلى الزناتي بمناسبة عودته للعمل بوزارة الصحة وذلك بعد تبرئة المحكمة له من التهم الباطلة المنسوبة إليه.

وأضافت الوزارة أن القيب وجه الشكر والتقدير إلى رئيس الحكومة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، والنائب العام المستشار الصديق الصور الذي كان له دور كبير في عودة وزير الصحة لسابق عمله.

وأكد القيب أن حكومة الوحدة الوطنية تعتبر الحكومة الليبية الوحيدة منذ عام 2011 التي احترم وزراؤها كامل الإجراءات الخاصة بالمساءلة القانونية، ما يدل على نزاهة جميع الوزراء بالحكومة، على حد قوله.

وأضاف القيب وفق بيان الوزارة، أن الأيام القادمة ستشهد تعاونا واسعا بين وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة في ملف إيفاد عدد من الأطباء وفنيي المختبرات والمعامل الطبية وذلك للدراسة بالخارج على نفقة الدولة للمساعدة في تطوير قطاع الصحة.