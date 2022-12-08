سفيرة كندا بليبيا تبحث تشجيع مشاركة المرأة في الانتخابات

التقت سفيرة كندا لدى ليبيا، “إيزابيل سافارد”، اليوم الأربعاء، عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رباب حلب، لبحث تشجيع مشاركة المرأة في الانتخابات، حيث تشاركتا الوشاح البرتقالي أثناء مناقشة 16 يومًا من النشاط لإنهاء العنف ضد المرأة، وفق الصفحة الرسمية للسفارة الكندية بفيسبوك.

وأيضا، التقى رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات د. عماد السايح، السفيرة الكندية والوفد المرافق لها، بحضور عضو مجلس المفوضية رباب حلب، وذلك بديوان المجلس.

وذكرت المفوضية، في إيجاز صحفي لها، أن اللقاء يأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، ولمناقشة آخر تطور جاهزية المفوضية، وذكر وفق ما نشرتها المفوضية عبر صفحتهتا الرسية بفيسبوك.

ومن جهتها أشادت “سافرد ” بالجهود التي قامت بها المفوضية في مراحل العملية الانتخابية التي تم إنجازها، مؤكدةً على تجديد دعم حكومة بلادها وصولاً لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.