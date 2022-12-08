بالصور.. المشري يتسلم نسخة من قاعدة “المسار الدستوري”

عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، رفقة عضو المجلس ورئيس لجنة إعداد القاعدة الدستورية بالمجلس “شعبان أبوستة”، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، اجتماعا بأعضاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر المسار الدستوري المنعقد في المدة الماضية، الذي ضمّ مجموعة من الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية والمدنية.

وكان الاجتماع بغرض عرض الملاحظات حول القاعدة الدستورية التي نتجت عن المؤتمر، وتسلم المشري نسخة من القاعدة الدستورية.

كما تمت مناقشة مستجدات المشهد السياسي والعقبات التي تحول دون إنجاز الانتخابات حتى الآن.