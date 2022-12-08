وزير التخطيط والمالية يجري جولة تفقدية مع رئيس غرفة الطوارئ على مستجدات الأعمال في بنغازي

أجرى وزير التخطيط والمالية أسامة حماد رفقة رئيس غرفة الطوارئ والتنظيم فرج اقعيم جولة تفقدية لعدد من المشاريع في مدينة بنغازي.

استهدفت الجولة مشروع 1015 بمنطقة السلماني الذي وصل إلى نسب كبيرة من الإنجاز المتوقفة على الصرف الصحي لعمارات الألوان ودمجها في مخطط الطلاء والترميم، فيما تابعا الانطلاقة الثانية والأخيرة لمشروع رصف الطريق داخل منطقة الوحيشي.

وشدد حمَّاد خلال الجولة على ضرورة التقيد بالضوابط والقوانين الهندسية والمعايير المتفق عليها في عقد المشاريع المنفذة.