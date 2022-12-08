المريمي لـ “ليبيا الحدث”: هدف مجلس النواب هو أن يكون المواطن على علم كامل بكل القوانين الصادرة

أكد عضو مجلس النواب سعد المريمي، أن الجريدة الرسميّة تعد من أهم وثائق الدولة الليبية، سواء الصادرة عن السلطة التشريعية أو التنفيذية.

وقال المريمي، في تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث” إن القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس النواب، والحكومة، يجب أن تعرض على الجريدة الرسمية، حتى يكون المواطن على علم بها.

وأوضح أن هدف مجلس النواب هو أن يكون المواطن على علم كامل بكل القوانين الصادرة والتي صدرت مسبقًا، وله الحق في أن يتظلم إذا رأى أنها لا تتماشى مع مصلحته.