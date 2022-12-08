«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحداة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، منظومة للاستعلام عن منحة الأبناء ومنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عامًا.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المنظومة الجديدة تأتي بناء على تعليمات وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني لتسهيل الخدمات للمواطنين.

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للاستعلام عن المستفيدات من منحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاما اضغط هنا

وأمس الثلاثاء، وجهت الوزيرة وفاء الكيلاني بالانتهاء من عملية توزيع بطاقات «إيفاء» على كل المستحقات قبل منتصف شهر ديسمبر الجاري.