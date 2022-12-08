وزير الصحة: يجب إنشاء عيادة متكاملة بمنفذ امساعد البرّي

أكد وزير الصحة عثمان عبد الجليل، إنه يجب اعتماد مركز للرقابة الدولية لاستشعار الأمراض، وعيادة متكاملة لتقديم الخدمات للمسافرين ومستخدمي منفذ امساعد البرّي من المواطنين والمقيمين والزوار.

وأوضح عبد الجليل خلال جولته بمنفذ امساعد البرّي أن تبعية هذه العيادة المتكاملة يجب أن تكون إلى مستشفى امساعد العام، كما اطّلع على الإجراءات والتدابير الصحية المتخذة من مسؤولي المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالمنفذ الحدودي؛ لمراقبة الأمراض المنقولة.

وفي ذات السياق اطلع عبد الجليل على سير عمل مستشفى أمساعد العام من خلال زيارته التي أجراها للمستشفى ظهر اليوم الأربعاء، حيث اجتمع مع إدارة المستشفى للنظر في الاحتياجات العاجلة بغية توفيرها.

جاء ذلك ضمن جولة الوزير التفقدية للمرافق الصحية بالمنطقة الشرقية، إذ أصدر تعليماته بتوفير المشغلات الخاصة بأجهزة الكلى، وتجهيز غرف الطوارئ والعمليات بالمواد والمعدات اللازمة، وتوفير مولد كهربائي، والنظر في ملف عقود الأطباء الأجانب والزائرين، علاوة على حل الإشكالات الإدارية للأطقم الطبية والطبية المساعدة والإدارية.

وأشاد وزير الصحة بالجهود المبذولة من قبل الكوادر الطبية والطبية المساعدة وإدارة المستشفى، من خلال سعيهم الحثيث؛ لتقديم أفضل الخدمات للمرضى والمترددين على المستشفى والعيادات، خاصةً وأنه يقدم خدماته لعدد كبير من المواطنين ويغطي رقعة جغرافية واسعة.