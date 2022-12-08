“داخلية الدبيبة” تشارك في ورشة عمل بأمريكا حول “العلاقة بين الجريمة والإرهاب”

شارك عدد من قيادات وزارة الدخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، في ورشة العمل التى أقيمت بمبنى الأمم المتحدة بالولايات المتحدة الأمريكية تحت شعار “العلاقة بين الجريمة المنظمة والإرهاب”.

وحسب بيان نشرته حكومة الوحدةالوطنية المؤقتة عبر صفحتها الرمسية بفيسبوك، فقد اختتمت في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ورشة العمل التى أقيمت بمبنى الأمم المتحدة تحت شعار “العلاقة بين الجريمة المنظمة والإرهاب”.

وشارك في هذه الورشة وفد من وزارة الداخلية ضم رئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية “عادل الشروي” ومدير مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية لواء “فوزي غيث” ومعاون أمر قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق مقدم “على الجابري”.