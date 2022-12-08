افحيمة لـ “ليبيا الحدث”: تعليق التواصل بين رئاسة مجلسي الدولة والنواب لا يخدم المصلحة العامة

حذر عضو مجلس النواب صالح افحيمة مجلس الدولة الاستشاري من قرار تعليق عمل اللجان المشتركة مع مجلس النواب.

افحيمة، وفي تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث”، قال: “نُقدر ما جاء في خطاب رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري بشأن المحكمة الدستورية وقد نتفق معه في كثير مما ذهب إليه”.

وأشار إلى أن تعليق عمل اللجان المشتركة بين مجلسي النواب والدولة وتعليق التواصل بين المشري ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لا يخدم المصلحة العامة.

وأضاف أن “الأمور لا تحل بالمقاطعة و عدم التواصل، بل إن الضرورة الآن أكثر إلحاحاً للجلوس والتواصل”.