مشيرب: الشعوب أدمنت على طغاتها وتحتاج دواء يشفيها

زعم خطيب مسجد بن نابي في طرابلس والعضو السابق بالجماعة الليبية المقاتلة عبد الرزاق مشيرب أن الشعوب أدمنت على طغاتها وكلما هلك طاغٍ صنعت غيره ولو كان من الصديد.

وقال “مشيرب”، في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “الخطأ الذي ارتكبناه واكتشفنا خطأنا وسذاجتنا مؤخرًا حين اعتقدنا أن الشعوب مكبلة بالطغاة فإذا ما أزلنا هؤلاء الطغاة انطلقت الشعوب نحو القمة والابداع والتحضر، لكن اكتشفنا أن الشعوب قد أدمنت على طغاتها وكلما هلك طاغٍ صنعت غيره ولو كان من الصديد”.

وأضاف مشيرب: “مثل هذه الشعوب لا تحتاج إلى ثورات لتحريرها بل إلى دواء وعلاج يشفيها”.